«Открытый огонь»: Спасатель рассказал, как правильно сжигать мусор на природе

16 июля 2026, 16:00

Спасатель Щетинин: сжигать мусор на природе нужно по правилам

Фото: istockphoto/Elena Iavorskaia

В Московском регионе с 20 апреля действует особый противопожарный режим, а в нескольких лесничествах объявлен третий класс опасности. Где нельзя жарить шашлыки и как законно сжигать мусор на даче?





Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил, что запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву вне специально оборудованных мест, а также использовать открытый огонь на дачных участках без соблюдения строгих правил.





«Основная зона риска — это дачники, которые массово отправятся на свои участки в выходные. Если на участке всё же необходимо утилизировать отходы, делать это можно, но только при жёстком соблюдении регламента. Место для сжигания травы и мусора необходимо оборудовать правильно: заглубиться в почву на 30 см, диаметр ямы — около метра, либо использовать металлическую бочку. Вокруг, на расстоянии 10 метров, не должно быть сухих растений и деревьев. При этом сама бочка должна находиться не ближе 15 метров от ближайшей постройки. Рядом обязательно нужно иметь ведро с водой и металлический лист, чтобы в случае необходимости накрыть огонь», — рассказал спасатель.

«За нарушение правил в период особого режима предусмотрены внушительные санкции. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, а для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. Это довольно серьёзные суммы, которые предназначены для того, чтобы принудить людей к выполнению правил пожарной безопасности», — отметил Сергей Щетинин.

