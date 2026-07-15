Женщину госпитализировали после пожара в Ленобласти
В Бокситогорском районе Ленинградской области произошёл пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС ГКУ «Леноблпожспас».
Возгорание случилось в СНТ «Строитель» (Трестовские сады) на 5‑й линии. Пламя быстро охватило частный дом, площадь которого составляла 20 кв. метров.
Сотрудники экстренных служб эвакуировали из зоны ЧП одного человека. По данным регионального МЧС, это была хозяйка дома. Женщину с отравлением угарным газом доставили в больницу Бокситогорска, информация о её состоянии уточняется.
Ранее крупный пожар произошёл на складе в Подмосковье. Огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров.
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