Россиянам назвали правила жарки шашлыка
Согласно правилам противопожарного режима, готовить шашлык допустимо только в специально отведенных для этого местах. Об этом сообщили в Роскачестве, передает «Лента.ру».
Для приготовления шашлыка разрешено использовать специально оборудованные площадки в городских парках, а также дворы частных домов и садовых участков. На берегах рек и озер разводить костер можно только в специально отведенных местах, предупредили эксперты.
Категорически запрещено жарить шашлыки во дворах жилых домов, гаражах, на балконах, крышах, чердаках, террасах и верандах. Чтобы место для костра считалось оборудованным, оно должно соответствовать следующим требованиям: глубина ямы не менее 30 сантиметров и не более метра в диаметре, ровная площадка, очищенная от сухой травы, желательно залитая бетоном, пояснили в Роскачестве.
В ведомстве уточнили, что место для барбекю следует размещать не ближе пяти метров от дома. При этом между зоной барбекю и жилым строением не должны находиться мусорные контейнеры или другие строения.
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