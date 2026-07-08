Россиянам назвали правила жарки шашлыка

08 июля 2026, 08:20

Роскачество: Не разрешается жарить шашлыки во дворах жилых домов и в гаражах

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Согласно правилам противопожарного режима, готовить шашлык допустимо только в специально отведенных для этого местах. Об этом сообщили в Роскачестве, передает «Лента.ру».