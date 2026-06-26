В Роспотребнадзоре Кузбасса призвали смотреть на срок годности готового шашлыка
При покупке готового шашлыка важно смотреть на сроки годности, а также условия хранения во избежание отравления. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре Кемеровской области.
Специалисты ведомства рассказали VSE42.RU, в первую очередь стоит обратить внимание, как хранится замаринованный шашлык в точке продажи. Так, охлажденные полуфабрикаты должны обязательно находиться в холодильнике с температурой не выше +2 °C, а замороженные — порядка -18 °C.
В региональном Роспотребнадзоре также призвали внимательно смотреть сроки годности продукта и его состав. В готовом продукте не должно быть консервантов и стабилизаторов, которые указывают обычно в конце списка ингредиентов. Кроме того, упаковка не должна быть поврежденной, а информация на этикетке обязана легко читаться.
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