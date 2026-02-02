«Отличительный признак»: Инфекционист рассказал о симптомах и рисках оспы обезьян, зафиксированной в РФ

02 февраля 2026, 16:35

Инфекционист Рябов про оспу обезьян: увеличиваются лимфоузлы, и появляется сыпь

Фото: iStock/Marina Demidiuk

В Домодедовскую больницу госпитализировали пациента с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». По данным медучреждения, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, он получает необходимое лечение. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Что представляет собой это заболевание и стоит ли его бояться?





Врач-инфекционист, заместитель главного врача Дубнинской больницы Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что случаи оспы обезьян в России носят завозной характер, а их потенциальное появление связано с двумя ключевыми факторами.





«У нас сейчас увеличилась миграция, и довольно часто возникают поездки в экзотические страны. Этот вирус обезьян наблюдается не только в Африке, но и в странах Юго-Восточной Азии. Поэтому заразиться можно, к сожалению, и от животных при поездках в Африку, и от больного человека. Второй важный фактор — снижение коллективного иммунитета у населения после отмены в 1980-х годах обязательной вакцинации против натуральной оспы», — пояснил он.

«Самое главное, что в последние дни инкубационного периода, человек становится заразен, хотя нет никаких ещё симптомов. В общественном транспорте «просто так» заразиться практически невозможно. Заболевание начинается с общих симптомов: температура, озноб, головная и мышечная боль. Однако есть ключевой отличительный признак — увеличиваются лимфоузлы и появляется сыпь, которая проходит несколько стадий: покраснение, папула (бугорок), пузырёк (везикула) и корочка. Сыпь может появляться на ладонях, что нехарактерно для ветрянки», — предупредил Сергей Рябов.

«Лечение проводится следующим образом: это дезинтоксикация, противовоспалительная терапия для лечения симптомов. А в случае, если присоединяется бактериальная инфекция, назначаются антибиотики. Диагноз подтверждается с помощью ПЦР-теста, материал для которого направляется в лаборатории Роспотребнадзора. Тест даёт быстрый и точный результат, что позволяет оперативно изолировать больного и начать лечение», — объяснил врач.