«Задыхался от кашля»: Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала о болезни постояльцев

01 февраля 2026, 22:13

РИА Новости: постояльцы интерната в Кузбассе стали болеть еще в ноябре

Фото: РИА Новости/Виль Равилов

Постояльцы психоневрологического интерната в Прокопьевске (Кемеровская область), где в январе скончались девять человек, начали заболевать еще в конце ноября. Об этом РИА Новости рассказала санитарка, работающая в учреждении.





По ее словам, первые случаи появились после 20 числа, на ее участке трое подопечных — мужчина и две женщины — заболели пневмонией. Их возили на рентген, после чего диагноз подтвердили. Сотрудница утверждает, что за весь период болезни не наблюдала ни назначенного лечения, ни должного ухода.





«Они постоянно ходили с температурой, мужчина задыхался от кашля. Я неоднократно подходила к медперсоналу, просила отвезти их в больницу», — добавила собеседница..