«Задыхался от кашля»: Сотрудница интерната в Кузбассе рассказала о болезни постояльцев
РИА Новости: постояльцы интерната в Кузбассе стали болеть еще в ноябре
Постояльцы психоневрологического интерната в Прокопьевске (Кемеровская область), где в январе скончались девять человек, начали заболевать еще в конце ноября. Об этом РИА Новости рассказала санитарка, работающая в учреждении.
По ее словам, первые случаи появились после 20 числа, на ее участке трое подопечных — мужчина и две женщины — заболели пневмонией. Их возили на рентген, после чего диагноз подтвердили. Сотрудница утверждает, что за весь период болезни не наблюдала ни назначенного лечения, ни должного ухода.
«Они постоянно ходили с температурой, мужчина задыхался от кашля. Я неоднократно подходила к медперсоналу, просила отвезти их в больницу», — добавила собеседница..
29 января в Минтруда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе в интернате умерли девять человек на фоне массового заражения гриппом А и пневмонией. Возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, 51 пациент находится в больницах, четверо — в тяжелом состоянии. Губернатор Илья Середюк распорядился на время проверки отстранить директора интерната Елену Морозову. В учреждении ввели карантин, новых постояльцев не принимают.
