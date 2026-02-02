Достижения.рф

Доктор Мясников назвал самый полезный на планете овощ

Доктор Мясников заявил, что брокколи — самый полезный овощ на планете
Фото: iStock/Nungning20

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» самый полезный на планете овощ.



Мясников отметил, что если бы ему нужно было выбрать самый полезный овощ, он бы назвал брокколи. С ним согласился врач-онколог Андрей Илюшин, подчеркнув, что в этой капусте есть сульфорафан, который обладает мощным противовоспалительным эффектом и защищает от онкологических заболеваний.

Илюшин добавил, что употребление брокколи снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученый рассказал о способе увеличить продолжительность жизни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0