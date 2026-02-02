Доктор Мясников назвал самый полезный на планете овощ
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» самый полезный на планете овощ.
Мясников отметил, что если бы ему нужно было выбрать самый полезный овощ, он бы назвал брокколи. С ним согласился врач-онколог Андрей Илюшин, подчеркнув, что в этой капусте есть сульфорафан, который обладает мощным противовоспалительным эффектом и защищает от онкологических заболеваний.
Илюшин добавил, что употребление брокколи снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее ученый рассказал о способе увеличить продолжительность жизни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: