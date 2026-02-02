В Домодедовской больнице подтвердили диагноз «оспа обезьян» у второго пациента
В Домодедовскую больницу госпитализирован второй пациент с оспой обезьян. Эту информацию подтвердил главный врач медучреждения Андрей Осипов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что заболевание заподозрили у двух жителей Подмосковья. Оба были госпитализированы. 1 февраля в Домодедовской больнице сообщил, что диагноз подтвердился у одного. Его состояние удовлетворительное.
«Орган Роспотребнадзора проводит эпидемиологические расследования, чтобы выявить возможные контакты, возможные источники заражения. Могу сказать, что сегодня к нам поступил второй пациент с диагнозом «оспа обезьян», который был в контакте с первым. Он также будет получать у нас лечение», – сказал Осипов в эфире телеканала «Россия 24».Первый пациент рассказал, что находится в Москве около полутора месяцев, за границу в последнее время не выезжал, бани и сауны не посещал. Как именно он заразился, не знает. В управлении Роспотребнадзора по Московской области объявили о начале эпидемиологического расследования.
Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание животных и человека, распространённое в основном в отдалённых районах Центральной и Западной Африки. Характеризуется лихорадкой, интоксикацией и сыпью. Состояние может резко ухудшиться в период высыпаний, но чаще болезнь протекает в легкой форме и длится две – три недели.