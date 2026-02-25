Таксист сбил на машине и стал добивать ножом в шею знакомого в Подмосковье
Красногорский городской суд отправил под арест таксиста Аленина, которого обвиняют в покушении на убийство двух знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Подмосковья.
По данным следствия, инцидент произошёл 19 января в Путилково. После нападения мужчина скрылся, и его объявили в федеральный розыск. Задержать фигуранта и привлечь к ответственности удалось только сейчас.
Следователи считают, что, находясь за рулём такси, Аленин заметил двух знакомых и из-за внезапно возникшей личной неприязни намеренно сбил их автомобилем. Затем он выбежал из машины и попытался добить мужчин ножом, успев ранить одного из них в шею. Пострадавший оказал сопротивление, после чего нападавший скрылся.
Обоих потерпевших госпитализировали, врачи спасли им жизнь. Аленину предъявили обвинение в покушении на убийство, мотив нападения не уточняется. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта.
