Таксист сбил на машине и стал добивать ножом в шею знакомого в Подмосковье

25 февраля 2026, 17:22

Суд Красногорска арестовал таксиста по делу о покушении на убийство знакомых

Фото: istockphoto/Yingko

Красногорский городской суд отправил под арест таксиста Аленина, которого обвиняют в покушении на убийство двух знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Подмосковья.