В московском торговом центре мужчина распылил газ в лицо сотруднику охраны

В Москве росгвардейцы задержали мужчину за распыление перцового баллончика в ТЦ

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо охраннику торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Инцидент произошёл на востоке столицы. Росгвардейцы патрулировали улицы и получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта — торгового центра на Хабаровской улице. Правоохранители незамедлительно прибыли на место и задержали нарушителя.

Как пояснили сотрудники торгового комплекса, мужчина устроил скандал возле точки быстрого питания и отказался выходить на улицу. В ходе конфликта злоумышленник достал аэрозольное средство самообороны и распылил содержимое баллончика в лицо сотруднику службы охраны.

Задержанным оказался 44-летний москвич. Полицейские доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ольга Щелокова

