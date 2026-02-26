В московском торговом центре мужчина распылил газ в лицо сотруднику охраны

26 февраля 2026, 14:01

В Москве росгвардейцы задержали мужчину за распыление перцового баллончика в ТЦ

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо охраннику торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.