В московском торговом центре мужчина распылил газ в лицо сотруднику охраны
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо охраннику торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл на востоке столицы. Росгвардейцы патрулировали улицы и получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта — торгового центра на Хабаровской улице. Правоохранители незамедлительно прибыли на место и задержали нарушителя.
Как пояснили сотрудники торгового комплекса, мужчина устроил скандал возле точки быстрого питания и отказался выходить на улицу. В ходе конфликта злоумышленник достал аэрозольное средство самообороны и распылил содержимое баллончика в лицо сотруднику службы охраны.
Задержанным оказался 44-летний москвич. Полицейские доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
