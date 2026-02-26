В Сочи таксист перевёл себе 25 тысяч с карты пассажирки вместо оплаты проезда
В Сочи водитель такси похитил 25 тысяч рублей с банковской карты пассажирки, воспользовавшись её состоянием. Как сообщили в городском управлении МВД, инцидент произошёл ночью.
Женщина вызвала такси, а после поездки передала водителю телефон с открытым приложением банка для оплаты 600 рублей. Таксист вместо этой суммы перевёл себе 25 тысяч рублей.
Утром потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 32-летнего жителя Сочи, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
К моменту задержания мужчина уже потратил похищенные деньги. В отношении таксиста возбудили уголовное дело о краже. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
