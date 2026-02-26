В Сочи таксист перевёл себе 25 тысяч с карты пассажирки вместо оплаты проезда

26 февраля 2026, 12:46

В Сочи возбудили дело против таксиста, похитившего 25 тысяч рублей у пассажирки

Фото: Istock/Marc_Osborne

В Сочи водитель такси похитил 25 тысяч рублей с банковской карты пассажирки, воспользовавшись её состоянием. Как сообщили в городском управлении МВД, инцидент произошёл ночью.