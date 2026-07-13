13 июля 2026, 14:33

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Мошенники постоянно меняют сценарии обмана. Они звонят от имени банков, полиции, операторов связи, маркетплейсов и государственных служб. Преступники говорят уверенно, знают имя человека и создают ощущение срочной опасности. В такой ситуации клиент может сам назвать код из СМС, установить опасное приложение или отправить деньги на чужие реквизиты. После перевода многие теряют время. Одни ждут ответа от незнакомца, другие пытаются снять все накопления, третьи сразу закрывают счет. Паника часто помогает злоумышленникам завершить схему. Важно быстро остановить дальнейшие операции, сообщить в банк и зафиксировать обстоятельства случившегося. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Какие схемы чаще всего используют мошенники Можно ли вернуть деньги, которые перевели мошенникам Что делать сразу после перевода незнакомцу или мошенникам Нужно ли срочно снимать наличные со счета Когда нужно блокировать карту, а когда закрывать счет Как написать заявление в банк после мошеннического перевода Как обратиться в полицию и какие доказательства приложить Как банки защищают клиентов от мошенников Как защитить деньги на счете после попытки обмана

Какие схемы чаще всего используют мошенники

Фото: iStock/AnnaStills

Можно ли вернуть деньги, которые перевели мошенникам

Что делать сразу после перевода незнакомцу или мошенникам

Фото: iStock/PUGUN SJ

Нужно ли срочно снимать наличные со счета

Фото: iStock/Dima Berlin

Когда нужно блокировать карту, а когда закрывать счет

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Как написать заявление в банк после мошеннического перевода

Как обратиться в полицию и какие доказательства приложить

Как банки защищают клиентов от мошенников

Фото: iStock/fizkes

Как защитить деньги на счете после попытки обмана