82-летняя пенсионерка застряла в ванне и девять дней выживала на одной воде
В США 82-летняя женщина выжила после падения в ванну и нахождения там девять дней без помощи. Подробности сообщает The Guardian.
В начале июня вдова из Северной Каролины Джоан Ривет споткнулась и упала в ванну. Она получила травму спины и не смогла выбраться.
Всё это время женщина находилась в полубессознательном состоянии и лишь периодически приходила в себя. Её брат из Джорджии забеспокоился, когда сестра перестала отвечать на звонки, и попросил соседей проверить её дом. Прибывшие 10 июня полицейские обнаружили Джоан в ванной.
Она рассказала, что пыталась звать на помощь, но никто не услышал. Позже ей удалось дотянуться ногой до крана и пить воду. В больнице врачи диагностировали у неё сильное обезвоживание и пролежни. Сейчас состояние Ривет улучшается, и пенсионерка планирует переехать к родственникам.
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