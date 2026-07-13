82-летняя пенсионерка застряла в ванне и девять дней выживала на одной воде

13 июля 2026, 13:55

82-летняя женщина из США провела девять дней в ванне после падения и выжила

Фото: Istock/coffeekai

В США 82-летняя женщина выжила после падения в ванну и нахождения там девять дней без помощи. Подробности сообщает The Guardian.