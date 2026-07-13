Редких ящериц обнаружили калининградские таможенники у иностранца

13 июля 2026, 11:00

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни/Ксения Джумабекова

Калининградские таможенники обнаружили 37 живых ящериц общей стоимостью свыше 5,5 млн рублей у иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.