Редких ящериц обнаружили калининградские таможенники у иностранца
Калининградские таможенники обнаружили 37 живых ящериц общей стоимостью свыше 5,5 млн рублей у иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.
64-летний гражданин Польши попытался незаконно вывезти редких рептилий в свою страну через пункт пропуска Мамоново-2. Для этого он использовал свой личный автомобиль.
В салоне машины сотрудники пограничного контроля обнаружили спортивные сумки, в которых были спрятаны холщовые мешочки с ящерицами. В каждом мешочке находилось от двух до трёх пресмыкающихся, длина которых составляла от 15 до 20 сантиметров. Мужчина не имел сопроводительных документов на живой груз. Он заявил, что перевозил ящериц по просьбе других людей и получил за это денежное вознаграждение.
Эксперты установили, что изъятые рептилии относятся к виду малый поясохвост. Этот вид защищён Конвенцией СИТЕС.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за контрабанду особо ценных диких животных. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. На время проведения расследования пресмыкающиеся были размещены в специализированном помещении, где для них создали необходимые условия содержания.
Читайте также: