Трубы высыпались из грузовика на такси на Варшавском шоссе
Трубы высыпались из грузовика на такси на Варшавском шоссе. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Возле станции метро «Нагатинская» грузовик потерял часть труб, которые рассыпались по дороге. Некоторые трубы упали на такси. В результате ДТП крышу легковой машины сильно деформировало. Автомобиль, следовавший за ним, получил незначительные повреждения. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.
Из-за аварии движение в центр Москвы стало затруднительным. Детали происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что водитель и четыре пассажира пострадали при опрокидывании авто в Сахалинской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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