«Отправится в жировое депо»: Диетолог рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для фигуры

18 июня 2026, 15:27

Диетолог Пристанский: шышлыка можете съесть столько, сколько в вас влезет

Фото: iStock/Ilia Nesolenyi

Боитесь, что поездка на природу обернется парой лишних килограммов? Диетолог успокаивает: съесть целую гору мяса за один раз можно. Главное — знать механизм работы нашего организма, который не позволит лишним калориям сразу отложиться «про запас».





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» отметил, что вопрос порций всегда самый больной для тех, кто следит за весом. Шашлык — это белок и жир, поэтому калорийность блюда высокая, однако разовое переедание не так страшно, как систематическое.





«За один присест вы можете съесть столько, сколько в вас влезет. Наше тело за один прием не может потребить больше 3,5–4 тысяч килокалорий. И не всё, что мы съели, сразу отправится в жировое депо. Есть физиологический лимит», — объяснил эксперт.

«Идеальным сопровождением к мясу будут свежие и печеные овощи с лавашом. Никаких макарон или картошки фри. Лучший друг шашлыка — мангал-салат или болгарская закуска. Это балансирует нагрузку и помогает пищеварению», — резюмировал диетолог.