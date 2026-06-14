Россиянам перечислили снижающие вред шашлыка маринады
Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили маринады, снижающие вред шашлыка.
Малышева предупредила, что шашлык считается продуктом, способным вызвать рак. Однако, как отметила она, использование некоторых маринадов может снизить вред от этого блюда.
Гандельман заявил, что маринование мяса в пиве или вине уменьшает его канцерогенные свойства на 80 процентов. По его словам, зеленый чай снижает количество вредных веществ на 74 процента, а ягодный маринад — на 40 процентов. Специалисты также считают, что специи, такие как черный перец, куркума и имбирь, могут сделать мясо менее вредным.
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