Россиянам перечислили снижающие вред шашлыка маринады

14 июня 2026, 14:13

Врач Гандельман заявил, что маринад из зеленого чая делает шашлык менее вредным

Фото: iStock/yulenochekk

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили маринады, снижающие вред шашлыка.