Фуд-блогер дал советы по выбору мяса для шашлыка
Ресторанный критик и фуд-блогер Георгий Бекин стал участником нового выпуска SHOT ПРОВЕРКИ. В ходе беседы он поделился ценными советами по выбору качественного мяса для шашлыка, рассказал о секретах идеального маринада и объяснил, на какие нюансы следует обратить внимание при покупке продуктов.
Бекин считает, что первым делом нужно обратить внимание на внешний вид мяса. Жир должен быть белым, а само мясо — равномерно красным, без слизи и неприятного запаха. Качественный кусок выглядит аккуратным, с чёткими краями и без признаков порчи.
Для маринада, по мнению эксперта, не стоит усложнять рецепт. Достаточно лука, соли и перца. Иногда можно добавить немного уксуса. Лучшее время для маринования — около суток.
Особое внимание в выпуске уделили жарке. Бекин советует не насаживать куски мяса на шампур слишком плотно, чтобы между ними оставалось пространство для равномерного прожаривания. Готовность можно проверить, надавив на мясо: оно должно быть упругим, как основание большого пальца в «щепотке».
Ведущая SHOT ПРОВЕРКИ Анастасия Луговская напомнила о рисках при покупке уже замаринованного мяса. При выборе такой продукции важно внимательно изучить состав: длинный список ингредиентов, много специй, ароматизаторов и добавок могут свидетельствовать о низком качестве продукта.
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