Фуд-блогер дал советы по выбору мяса для шашлыка

10 июня 2026, 19:45

Бекин: Мясо для шашлыка должно быть равномерного цвета, без постороннего запаха

Фото: iStock/laperla_foto

Ресторанный критик и фуд-блогер Георгий Бекин стал участником нового выпуска SHOT ПРОВЕРКИ. В ходе беседы он поделился ценными советами по выбору качественного мяса для шашлыка, рассказал о секретах идеального маринада и объяснил, на какие нюансы следует обратить внимание при покупке продуктов.