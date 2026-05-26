«Это чудо»: В Петербурге врачи спасли строителя с металлическим прутом в груди
В Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга доставили строителя, который упал на металлический прут. Как сообщили в пресс-службе больницы, врачи спасли мужчину.
Инородное тело диаметром один сантиметр вошло в левую половину грудной клетки. Один конец прута торчал из раны, другой врачи могли прощупать над ключицей и у угла нижней челюсти. При этом металлический штырь не задел ни один жизненно важный орган.
Хирурги и травматологи провели операцию: через разрезы на груди и шее медики проследили ход металлической трубы, а затем извлекли инородное тело через разрез на шее. При осмотре специалисты не выявили повреждений подключичных сосудов, сосудов шеи и органов.
Изменение голоса, которое врачи заметили при поступлении, возникло из-за давления прута на гортань — сама глотка не пострадала. Пациент быстро восстановился и покинул больницу. В медучреждении назвали эту историю чудом.
