Всероссийский конгресс собрал в Подмосковье педиатров из 26 регионов и 10 стран

24 марта 2026, 17:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье начался VII Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина. Здоровый ребёнок – миссия выполнима». Он будет проходить до 26 марта, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В конгрессе в этом году участвуют специалисты по педиатрии из 26 регионов России и 10 стран.



Цель – объединить экспертное сообщество для обсуждения актуальных вопросов детской медицины, внедрения современных технологий, обмена лучшими клиническими практиками. Главные темы – цифровизация здравоохранения, применение искусственного интеллекта, лечение редких заболеваний, развитие неонатологии, кардиологии, гастроэнтерологии и других направлений педиатрии.

«Подмосковье по традиции выступает площадкой объединения профессионального сообщества и развития передовых подходов в здравоохранении, в том числе внедрения искусственного интеллекта и новых методов лечения. Конгресс позволяет не только обмениваться опытом, но и формировать новые стандарты оказания медицинской помощи детям, внедрять современные технологии, укреплять межрегиональное и международное сотрудничество. В этот раз участие в мероприятии принимают ведущие специалисты по педиатрии из 26 регионов страны и 10 зарубежных государств», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.