20 октября 2026, 17:18

Фото: iStock/Pla2na

В 2027 году россиян ждут 365 календарных дней, 247 рабочих дней при пятидневной неделе и 118 дней отдыха с учетом праздников и переносов. Выбор дат отпуска влияет не только на продолжительность отдыха, но и на итоговую сумму выплат. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как рассчитывают отпускные Сколько рабочих дней будет в 2027 году В какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2027 году Когда отпуск может оказаться менее выгодным, но более длинным Можно ли включать праздники в отпуск Что учесть перед подачей заявления на отпуск Как продлить отдых за счет выходных Почему не стоит делить отпуск на короткие части Когда должны выплатить отпускные Как составить заявление на отпуск

Как рассчитывают отпускные

Сколько рабочих дней будет в 2027 году

В какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2027 году

Когда отпуск может оказаться менее выгодным, но более длинным

Фото: iStock/FTiare

Можно ли включать праздники в отпуск

Что учесть перед подачей заявления на отпуск

Как продлить отдых за счет выходных

Почему не стоит делить отпуск на короткие части

Когда должны выплатить отпускные

Как составить заявление на отпуск