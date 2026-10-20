В 2027 году россиян ждут 365 календарных дней, 247 рабочих дней при пятидневной неделе и 118 дней отдыха с учетом праздников и переносов. Выбор дат отпуска влияет не только на продолжительность отдыха, но и на итоговую сумму выплат. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как рассчитывают отпускные
Работодатель начисляет отпускные не по количеству рабочих дней в конкретном месяце. Их размер зависит от среднего заработка сотрудника за предыдущие 12 месяцев. Для расчета бухгалтерия определяет средний дневной заработок, затем умножает его на число календарных дней отпуска. При стабильной зарплате сумма отпускных обычно остается примерно одинаковой независимо от выбранного месяца. Однако месяц отдыха влияет на общую сумму дохода. Сотрудник получает часть оклада за отработанные смены и отпускные. Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже стоимость одного рабочего дня. Поэтому отпуск в длинный по рабочим дням месяц часто оказывается выгоднее.
Сколько рабочих дней будет в 2027 году
В 2027 году 1 января выпадает на пятницу. При стандартной пятидневной рабочей неделе год включает 261 будний день. Праздники сокращают это число, а переносы выходных формируют окончательный производственный календарь. Без учета будущих переносов количество рабочих дней по месяцам выглядит так: в январе — 15, в феврале — 19, в марте — 22, в апреле — 22, в мае — 21, в июне — 22, в июле — 22, в августе — 22, в сентябре — 22, в октябре — 21, в ноябре — 21, в декабре — 23. Часть праздничных дат приходится на субботу или воскресенье. Правительство России утверждает переносы отдельным постановлением, поэтому распределение выходных по месяцам может измениться. Общее число рабочих дней при пятидневке ориентировочно составит 247.
В какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2027 году
С финансовой точки зрения стоит обратить внимание на декабрь. В нем насчитывается 23 рабочих дня — это максимум за год. В марте до учета переносов тоже ожидается 22 рабочих дня, хотя 8 Марта сократит рабочую неделю. Апрель, июнь, июль, август и сентябрь тоже подойдут для отдыха. В каждом из этих месяцев — по 22 рабочих дня до корректировки календаря. При фиксированном окладе сотрудник обычно теряет меньше в сравнении с месяцами, где рабочих смен заметно меньше. Перед оформлением заявления лучше свериться с утвержденным производственным календарем на 2027 год. Переносы способны изменить число рабочих дней в конкретном месяце.
Когда отпуск может оказаться менее выгодным, но более длинным
Январь традиционно считают наименее выгодным месяцем для отпуска. В начале года россияне отдыхают в период новогодних каникул, поэтому рабочих дней остается немного. Если использовать отпуск сразу после праздников, сотрудник получит отпускные, но зарплата за отработанное время окажется ниже. Февраль и май тоже часто уступают другим месяцам по числу рабочих дней. На февраль приходится День защитника Отечества, а май включает Праздник Весны и Труда и День Победы. Дополнительные выходные сокращают рабочий месяц. При этом выгода зависит от цели. Если важнее продлить отдых, праздничные периоды могут стать удачным выбором.
Можно ли включать праздники в отпуск
Нерабочие праздничные дни не входят в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Если отпуск захватывает официальный праздник, работник отдыхает дольше, но отпускные за этот праздничный день не начисляют. Например, сотрудник может оформить отпуск на даты вокруг 8 Марта или ноябрьских праздников. Количество использованных дней отпуска не увеличится на праздничную дату, а период отдыха станет длиннее. Выходные суббота и воскресенье работают иначе. Они входят в календарные дни отпуска и влияют на сумму отпускных.
Что учесть перед подачей заявления на отпуск
Сотруднику стоит заранее проверить график отпусков и обсудить даты с работодателем. Закон предусматривает ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Одну из частей отдыха нужно использовать минимум на 14 календарных дней подряд. При выборе времени важно учитывать не только производственный календарь. На итоговый доход влияют премии, больничные, периоды без сохранения зарплаты и другие выплаты за расчетный период. Если доход менялся, точную сумму отпускных лучше уточнить у бухгалтерии.
Как продлить отдых за счет выходных
Работник может присоединить отпуск к обычным выходным. Например, взять дни с понедельника по пятницу и получить девять дней непрерывного отдыха вместе с двумя уикендами. Такой вариант удобен для поездок и восстановления. Однако суббота и воскресенье войдут в календарные дни отпуска, если их указать в заявлении. Это сократит остаток доступных дней отдыха.
Почему не стоит делить отпуск на короткие части
Закон разрешает делить ежегодный отпуск на части по соглашению с работодателем. При этом хотя бы одна часть должна длиться не меньше 14 календарных дней. Короткие периоды по три или пять дней помогают чаще отдыхать в течение года. Но они быстрее расходуют отпускной лимит, особенно если включают выходные. Длинный отпуск позволяет восстановиться и не тратить дни на каждую отдельную поездку.
Когда должны выплатить отпускные
Работодатель обязан перечислить отпускные не позднее чем за три дня до начала отдыха. Срок считают в календарных днях. Лучше подавать заявление заранее. Это поможет бухгалтерии вовремя провести расчет, а сотруднику — получить деньги до поездки или других запланированных расходов.
Как составить заявление на отпуск
В заявлении нужно указать должность руководителя, данные сотрудника, даты начала и окончания отдыха. В конце работник ставит дату и подпись. Если компания использует график отпусков, даты желательно сверить с ним заранее. Изменить утвержденный период можно по договоренности с работодателем.