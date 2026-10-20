Астролог предупредил о жёстком периоде ретроградного Меркурия с 24 октября

20 октября 2026, 12:14

Фото: Istock/dottedhippo

Астролог Борис Зак рассказал, что ретроградный Меркурий продлится с 24 октября по 13 ноября. По его словам, этот период может обострить старые конфликты и повысить риск серьёзных ошибок в новой документации.





В беседе с Москвой 24 эксперт заявил, что Меркурий будет двигаться в знаке Скорпиона, где в это же время находится ретроградная Венера. Астролог пояснил, что вместе эти планеты ставят ребром вопросы отношений, коммуникации и денег, а в Скорпионе они действуют на людей сильнее, чем в других знаках.

«Учитывая это, будет благоприятно завершать старые проекты и отношения, особенно те, что уже отжили себя. Ретроградный Меркурий покажет, какие именно. А ещё время прекрасно подойдёт для самоанализа, ведения дневника, работы с психологом и таротерапии», — сообщил специалист.