Психолог дала совет, как не тревожиться перед наступающими праздниками

20 октября 2026, 14:05

Психолог Кардиакос: тревога перед праздниками — это следствие маркетинга

Фото: istockphoto/Irina Romanova

Трясущиеся руки над списком покупок, раздражение от коллег на корпоративе и бессонница после просмотра цен на билеты — так выглядит «праздничная тревога» изнутри. Это касается не только новогодних праздников, но и любых других. Особенно ярко беспокойство проявляется тогда, когда преждевременно начинают украшать город.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» дала главный практический совет — сместить точку зрения.





«Думайте о том, как бы вы рекомендовали нарядить елку или накрыть стол, если бы были экспертом. Как бы вы еще могли придумать, что добавить? То есть можно смотреть на эти процессы не из точки "я", а из точки наблюдателя. И тогда немножко снижается интенсивность эмоций», — сказала она.

Еще несколько шагов: