Юрист объяснила, куда жаловаться при отказе в бесплатной помощи по ОМС
Если поликлиника отказала в бесплатной медицинской помощи по полису ОМС, пациенту следует потребовать письменное объяснение причин отказа и сохранить документы. Эти доказательства могут понадобиться для подачи жалобы и получения компенсации, если человек был вынужден оплатить лечение самостоятельно.
Об этом «Известиям» рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Юлия Пономарева. По её словам, первым шагом стоит обратиться к заведующему отделением или главному врачу, поскольку многие спорные ситуации удаётся решить внутри медучреждения.
Если проблема не решилась, юрист рекомендует обратиться в страховую компанию, выдавшую полис ОМС. Такие организации контролируют качество, объём и сроки оказания помощи и обязаны защищать права застрахованных пациентов.
При повторном отказе можно направить жалобу в территориальный фонд ОМС, региональный орган здравоохранения или Росздравнадзор. Сделать это можно через горячие линии или электронные обращения. Если нарушения носят систематический характер, следующим шагом может стать обращение в прокуратуру или суд.
Пономарева также советует фиксировать отказ с помощью аудио- или видеозаписи, если это возможно, и сохранять чеки, медицинские документы и другие подтверждения расходов. Если пациенту пришлось оплачивать лечение, эти материалы могут стать основанием для требования компенсации.
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