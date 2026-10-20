Юрист объяснила, куда жаловаться при отказе в бесплатной помощи по ОМС

20 октября 2026, 14:40

Адвокат Пономарева: при отказе в помощи по ОМС нужно брать письменный отказ

Фото: istockphoto / megaflopp

Если поликлиника отказала в бесплатной медицинской помощи по полису ОМС, пациенту следует потребовать письменное объяснение причин отказа и сохранить документы. Эти доказательства могут понадобиться для подачи жалобы и получения компенсации, если человек был вынужден оплатить лечение самостоятельно.