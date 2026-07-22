«Отрицательная аномалия»: синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье до конца недели

22 июля 2026, 14:39

Синоптик Цыганков: теплая погода в Москве сменится холодами к воскресенью

Фото: iStock/Oleg Elkov

Погода в столичном регионе продолжает преподносить сюрпризы: июль не спешит радовать жарой, а кратковременные дожди становятся привычной частью прогноза. Чего ждать жителям Москвы и Подмосковья во второй половине недели?





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в эфире «Радио 1» рассказал, что жителей столичного региона ждёт погода немного прохладнее климатической нормы, а также небольшие осадки, которые усилятся к началу следующей недели.





«Ситуация такая, что у нас от Новой Земли по Уралу до Каспия стоит область высокого давления, и там температура повышенная, аномальная — на 4°C выше нормы. У нас же практически от Волги и весь Запад до Балтики, везде отрицательная аномальная температура на 1°C по Беларуси местами там до 4°C холоднее нормы. И вот эта отрицательная аномалия сохраняется практически до понедельника», — отметил специалист.

«И небольшие дождики, уже сегодня к вечеру могут чуть где-то по области капнуть. Завтра в течение дня тоже понемножку дождики небольшие. В пятницу во второй половине дня после 15 часов тоже небольшой дождик. И в субботу, и в воскресенье тоже. А самое сильное, наверное, будет уже в ночь с воскресенья на понедельник», — подчеркнул синоптик.