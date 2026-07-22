Россиянам назвали стоимость сентябрьских туров на зарубежные курорты

22 июля 2026, 12:29

Фото: Istock/FTiare

Член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян озвучил актуальные цены на сентябрьские туры в страны с пляжным отдыхом.





В беседе с NEWS.ru Мурадян назвал сентябрь оптимальным временем для путешествий: после школьных каникул турпоток снижается, отели свободнее, а на многих направлениях действуют скидки.



По его словам, погода особенно радует комфортом — в Турции, ОАЭ и Египте спадает жара, море остаётся тёплым, во вьетнамских Нячанге и Камрани начинается бархатный сезон.

«Пляжный отель в ОАЭ будет стоить от 130 тыс. рублей на двоих за неделю вместе с перелетом. Египет — от 140 тыс. рублей с проживанием на «всё включено», Турция — от 110–150 тыс. рублей на двоих, Вьетнам — от 160 тыс. рублей. Занзибар — от 250 тыс. рублей за двоих», — сообщил эксперт.