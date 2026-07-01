Казань вошла в число популярных направлений событийного туризма

01 июля 2026, 19:37

Фото: Istock/Dmitry Potashkin

В период крупных фестивалей и спортивных мероприятий в Казани значительно возрастает спрос на аренду жилья.





Как сообщила «Татар-информу» управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова, туристы в столицу Татарстана приезжают из разных регионов, так как крупные события в городе становятся заметным стимулом для поездок в регион.

«Казань сегодня формирует насыщенный культурный и спортивный календарь и укрепляет позиции одного из ключевых направлений событийного туризма в стране. Этим летом в городе проходят культурные мероприятия — например, Фестиваль уличного театра, а также крупные музыкальные события, включая VK Fest и «Новую волну», и спортивные активности», — сообщила Козлова.