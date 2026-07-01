Казань вошла в число популярных направлений событийного туризма
В период крупных фестивалей и спортивных мероприятий в Казани значительно возрастает спрос на аренду жилья.
Как сообщила «Татар-информу» управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова, туристы в столицу Татарстана приезжают из разных регионов, так как крупные события в городе становятся заметным стимулом для поездок в регион.
«Казань сегодня формирует насыщенный культурный и спортивный календарь и укрепляет позиции одного из ключевых направлений событийного туризма в стране. Этим летом в городе проходят культурные мероприятия — например, Фестиваль уличного театра, а также крупные музыкальные события, включая VK Fest и «Новую волну», и спортивные активности», — сообщила Козлова.В первые выходные июня бронирований стало на 55% больше, чем неделей ранее. В период гастромаркета 4–5 июля число бронирований выросло на 10%. Около половины россиян готовы ехать ради концерта или фестиваля. Четверть уже имеют такой опыт, ещё 23% планируют или хотят попробовать.
10% регулярно выбирают направление из-за событий. 15% могут изменить планы ради мероприятия. 17% хотят поехать впервые, 6% уже планируют. 18% считают фестиваль дополнением к отдыху, 11% включат его в программу при совпадении дат.