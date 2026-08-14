Минпросвещения уточнило допустимое время на домашние задания

14 августа 2026, 08:29

Фото: iStock/Olga Yastremska

Руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко сообщил, что школьники должны тратить на выполнение домашних заданий от полутора до трех с половиной часов в день — в зависимости от возраста. Об этом пишет РИА Новости.