Минпросвещения уточнило допустимое время на домашние задания
Руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко сообщил, что школьники должны тратить на выполнение домашних заданий от полутора до трех с половиной часов в день — в зависимости от возраста. Об этом пишет РИА Новости.
Для учеников вторых и третьих классов лимит составляет 1,5 часа. Четвероклассникам и пятиклассникам рекомендуют укладываться в два часа. В шестых, седьмых и восьмых классах на занятия дома может уходить до 2,5 часа.
Старшеклассникам, учащимся в 9–11-х классах, отводят максимум 3,5 часа. Костенко уточнил, что этот предел не должен становиться ежедневной нормой.
Первоклассникам домашние задания не задают. Минпросвещения закрепило это правило приказом в 2021 году. Нормы времени на самостоятельную работу согласовал Роспотребнадзор.
Школьнику важно каждый день чередовать учебу и отдых. После уроков полезно сделать перерыв: пообедать, прогуляться на свежем воздухе, поиграть или просто спокойно полежать без телефона. Даже 30–60 минут отдыха помогают восстановить силы и лучше сосредоточиться на домашних заданиях.
Хороший отдых — это движение. Можно кататься на велосипеде, заниматься спортом, гулять с друзьями, танцевать или делать зарядку. Активность снижает усталость, улучшает настроение и помогает легче запоминать новую информацию.
Не менее важен сон. Школьнику стоит ложиться спать примерно в одно и то же время и не пользоваться гаджетами перед сном. Также полезно оставлять время на любимые занятия: чтение, рисование, музыку или хобби — это помогает отвлечься от учебы и восстановить силы.
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