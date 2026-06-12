Психолог ответила, почему нельзя платить детям за работу по дому и оценки

12 июня 2026, 15:44

Психолог Тодорова: Оплата детских оценок сформирует у них пагубные привычки

Фото: istockphoto/Smederevac

Практика денежного поощрения за хорошие оценки или помощь по дому может сформировать у ребенка потребительское отношение к жизни и подорвать внутреннюю мотивацию. Об этом заявила детский и семейный психолог Мария Тодорова.