Психолог ответила, почему нельзя платить детям за работу по дому и оценки
Практика денежного поощрения за хорошие оценки или помощь по дому может сформировать у ребенка потребительское отношение к жизни и подорвать внутреннюю мотивацию. Об этом заявила детский и семейный психолог Мария Тодорова.
По словам специалиста в беседе с изданием «Абзац», дети развиваются через отношения со значимым взрослым. Если родители обладают авторитетом, ребенок ориентируется на их ценности. Когда же основным стимулом становятся деньги, мотивация смещается: учеба и обязанности воспринимаются исключительно как способ заработка.
Психолог отметила, что такая логика закрепляет привычку ждать оплату за любые усилия. Со временем предметом торга могут стать не только уроки, но и помощь по дому, забота о младших, участие в семейных делах. Если платы нет — делать что-либо уже не нужно. В будущем это грозит трудностями с самоорганизацией и долгосрочными целями: человек привыкает действовать только при внешнем вознаграждении, добавила Тодорова.
Намного эффективнее, подчеркнула психолог, работают нефинансовые стимулы: поддержка, признание усилий, чувство принадлежности к семье и понимание смысла выполняемых задач. Именно это формирует ответственность, самостоятельность и зрелое отношение к учебе.
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