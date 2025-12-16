«Отсылки к русскому фольклору»: Стилист рассказал, в каком образе встречать Новый 2026 год

16 декабря 2025, 12:00

Стилист Карстен: Новый 2026 год можно встречать в бархате, атласе и шёлке

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

Новый год уже на пороге, а вы в панике открываете шкаф с мыслью «надеть нечего»? Знакомое чувство. Как составить праздничный образ, который будет модным, удобным и подходящим именно вам, а не просто следовать трендам?





Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» заявил, что при выборе праздничного образа необходимо отталкиваться от комфорта и места событий, и не стоит пытаться объять необъятное.





«Если вы в кругу семьи, то я за то, чтобы образ был удобным и комфортным. Может, даже какой-то домашний костюм. Если это корпоратив или светский выход, то тут важно чувствовать себя уверенно», — сказал он.

«Если у вас красивые ноги, то это может быть прямое платье, но закрытое сверху. Если хочется декольте, то закрываем ноги. Это базовая часть, потому что мы в порыве праздника хотим всё самое лучшее», — посоветовал стилист.

«Бархат вернулся в моду, как и шелк, атлас. Вся стилистика 80-х, 90-х снова с нами. Очень классно, если вы найдёте платье из бархата с акцентом на талию», — объяснил собеседник.