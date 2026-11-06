«Отсюда все ДТП»: Автоэксперт предупредил, чем рискуют водители, не «переобувшиеся» к зиме

06 ноября 2026, 17:23

Автоэксперт Лыткин: летняя резина зимой «дубеет», и тормозной путь увеличивается в разы

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В регион постепенно приходит зима: в некоторых округах Московской области накануне выпал первый снег. Для автомобилистов это важный сигнал — пора менять резину.





Эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин в беседе с «Радио 1» заявил, что резина — это один из важнейших элементов пассивной безопасности при управлении транспортным средством. По его словам, распространённое мнение «днём ещё плюс, можно потянуть» ошибочно.





«Уже при температуре +7 летняя резина теряет свои фрикционные свойства. То есть она уже не такая, какая должна быть. Особенно опасны критические часы, когда утренняя минусовая температура переходит в плюсовую», — предупредил он.

«Именно так происходят первые ДТП сезона: на перекрёстке загорается красный, а "упакованная иномарка" выезжает на середину — потому что резину не поменяли. Срок эксплуатации резины индивидуален: он зависит от пробега, загрузки автомобиля, дорожных условий и ухода за шинами. Для каждого баллона заводом-изготовителем предусмотрено определённое давление, и его нужно поддерживать постоянно», — поделился собеседник.