Автоэксперт назвал гибриды, которые хорошо справляются с морозами
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Олег Сережников назвал модели Tenet, Jeland и Changan Deepal G318 среди автомобилей, хорошо приспособленных к зимней эксплуатации.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовал при выборе машины обращать внимание на скорость прогрева салона, работу климатической системы и сокращение запаса хода на морозе. По его словам, важную роль играют подогрев и охлаждение батареи, предварительный прогрев и настройки гибридной установки.
Сережников отметил, что модели Tenet и Jeland адаптировали к российским условиям. Китайский гибрид Changan Deepal G318, по его словам, во время испытаний при температуре около −30 °C показал эффективную работу отопления и силовой установки.
Эксперт выделил и результат Li Auto L9 Ultra. На зимних тестах Autohome при температуре от −20 до −15 °C автомобиль проехал на электротяге 164,7 км. Это 70,1% от заявленного запаса хода — хороший показатель для крупного последовательного гибрида, считает Сережников.
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