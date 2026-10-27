Автоэксперт назвал гибриды, которые хорошо справляются с морозами

27 октября 2026, 09:57

Автоэксперт Сережников: Tenet, Jeland и Deepal G318 лучше переносят морозы

Фото: iStock/dobok

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Олег Сережников назвал модели Tenet, Jeland и Changan Deepal G318 среди автомобилей, хорошо приспособленных к зимней эксплуатации.