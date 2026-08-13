«Отторгнется и погибнет»: Россиянам рассказали про сложность трансплантации органов

13 августа 2026, 17:00

Руководитель фонда помощи Десяцкая: 80% успеха — это жизнь после трансплантации

Фото: Istock/BeritK

Многие думают, что трансплантация — это одна операция, после которой можно вздохнуть с облегчением. На самом деле хирургическое вмешательство — лишь 20% успеха. Остальное — это пожизненная борьба организма с «чужим» органом, тонкая настройка иммунитета и постоянный риск отторжения.





Руководитель направления помощи детям с хроническими болезнями почек фонда «Настенька», мама ребенка, которому дважды пересаживали почку, Марина Десяцкая в беседе с «Радио 1» рассказала, что 80% успеха — это жизнь после операции.





«Представьте цирковой купол и тоненький трос, по которому идет пациент. Ему нужно балансировать. Если он получит слишком много препаратов, подавляющих иммунитет — он не справится даже с ОРВИ. Если недостаточно — почка отторгнется и погибнет», — сказала она.

«Почки живут в среднем 5–15–20 лет в лучшем случае, а дальше — заново. Каждая новая трансплантация тяжелее предыдущей, потому что иммунитет говорит: " Я сейчас натренирую такое количество антител, что следующие почки будет очень несложно отторгнуть"», — объяснила Десяцкая.

«У разных органов свой срок службы: лёгкие живут около 5 лет, сердце — 10–15, почки — в среднем от 5 до 15 лет», — добавила собеседница.