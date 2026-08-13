«Отторгнется и погибнет»: Россиянам рассказали про сложность трансплантации органов
Руководитель фонда помощи Десяцкая: 80% успеха — это жизнь после трансплантации
Многие думают, что трансплантация — это одна операция, после которой можно вздохнуть с облегчением. На самом деле хирургическое вмешательство — лишь 20% успеха. Остальное — это пожизненная борьба организма с «чужим» органом, тонкая настройка иммунитета и постоянный риск отторжения.
Руководитель направления помощи детям с хроническими болезнями почек фонда «Настенька», мама ребенка, которому дважды пересаживали почку, Марина Десяцкая в беседе с «Радио 1» рассказала, что 80% успеха — это жизнь после операции.
«Представьте цирковой купол и тоненький трос, по которому идет пациент. Ему нужно балансировать. Если он получит слишком много препаратов, подавляющих иммунитет — он не справится даже с ОРВИ. Если недостаточно — почка отторгнется и погибнет», — сказала она.По словам собеседницы, главное, что нужно понять: пересаженный орган никогда не станет своим. Организм всегда знает, что это чужое, и всю жизнь создает антитела, чтобы от него избавиться.
«Почки живут в среднем 5–15–20 лет в лучшем случае, а дальше — заново. Каждая новая трансплантация тяжелее предыдущей, потому что иммунитет говорит: " Я сейчас натренирую такое количество антител, что следующие почки будет очень несложно отторгнуть"», — объяснила Десяцкая.
Она подчеркнула, что подобные операции — своего рода «левел-ап»: первая пересадка — один уровень сложности, вторая — совершенно другой.
«У разных органов свой срок службы: лёгкие живут около 5 лет, сердце — 10–15, почки — в среднем от 5 до 15 лет», — добавила собеседница.