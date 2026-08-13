Сотрудники аэропорта Домодедово сдали на донорской акции более 15 литров крови
Выездную донорскую акцию организовал для сотрудников аэропорта Домодедово Московский областной центр крови. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мероприятие провели в медцентре воздушной гавани. Участниками акции стали около 50 человек, они сдали свыше 15 литров крови.
«День донора уже 15 лет является важной частью волонтёрского движения аэропорта Домодедово. Мы активно поддерживаем донорство. Объём сданной крови поможет спасти десятки человеческих жизней», — сказал главный врач медико-санитарной части аэропорта Домодедово Андрей Коцюба.Перед сдачей крови все участники акции прошли медицинскую проверку. Кроме того, их угостили сладким чаем с печеньем — для скорейшего восстановления сил.