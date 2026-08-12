Жителей Электростали приглашают на донорскую акцию
Донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Электростали в понедельник, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мероприятие будет проходить в Молодёжном центре с девяти утра до полудня. Для участия потребуется предварительная запись на портале «Доноры Подмосковья». Она откроется 13 августа.
«Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой надо будет взять паспорт и СНИЛС», — говорится в сообщении.Перед донацией нужно соблюдать ряд пищевых ограничений, в частности, за два-три дня до сдачи крови отказаться от острой, солёной и жирной еды, а также исключить алкоголь.
Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.