Жителей Электростали приглашают на донорскую акцию

12 августа 2026, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Электростали в понедельник, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мероприятие будет проходить в Молодёжном центре с девяти утра до полудня. Для участия потребуется предварительная запись на портале «Доноры Подмосковья». Она откроется 13 августа.





«Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой надо будет взять паспорт и СНИЛС», — говорится в сообщении.