27 ноября 2026, 10:33

Кинолог Голубев: при дрессировке собаки можно замирать и отворачиваться

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Занятия с собакой, дрессировка – система довольно четкая и, что важно, системная. Нельзя сегодня дать послабление собаке, а завтра заново тренировать команду. Нужна стабильность и предсказуемость. Однако иногда в жизни происходят ситуации, когда все изученные правила не работают. И тогда применяются «вредные» советы.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» объяснил, что речь, скорее, о хитрости, которую хозяин иногда может допустить в жизни с питомцем.





«Важно понять, что эти уловки нельзя использовать на постоянной основе, но в качестве экстренной меры, чтобы не закрепить нежелательное поведение. Но подобные “вредные” советы действительно часто срабатывают», — объяснил он.

Бросить таблетку на пол и сделать вид, что сейчас отберёшь.

«Но риски, конечно, существуют: однажды на полу будет не таблетка, а что-то действительно опасное. Поэтому такой приём имеет смысл использовать как разовый обходной манёвр», — пояснил кинолог.

«Научить» команде, имитируя, что лакомство получает человек.

Отвернись и замри

«Важно: игнорирование работает только в моменте и только как отсутствие подкрепления. А ещё приём нужно обязательно сочетать с подкреплением альтернативы: питомец сел, успокоился – получил внимание и похвалу. Ещё важно отметить: если собака прыгает не ради внимания, а из-за тревоги, страха, игнорирование хозяина может лишь усилить стресс – питомец не поймёт, что происходит», – резюмировал Голубев.