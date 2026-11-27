«Отвернись и замри»: Кинолог дал «вредные советы», которые действительно работают
Кинолог Голубев: при дрессировке собаки можно замирать и отворачиваться
Занятия с собакой, дрессировка – система довольно четкая и, что важно, системная. Нельзя сегодня дать послабление собаке, а завтра заново тренировать команду. Нужна стабильность и предсказуемость. Однако иногда в жизни происходят ситуации, когда все изученные правила не работают. И тогда применяются «вредные» советы.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» объяснил, что речь, скорее, о хитрости, которую хозяин иногда может допустить в жизни с питомцем.
«Важно понять, что эти уловки нельзя использовать на постоянной основе, но в качестве экстренной меры, чтобы не закрепить нежелательное поведение. Но подобные “вредные” советы действительно часто срабатывают», — объяснил он.
Эксперты поделились такими «советами», к которым редко, но иногда тоже прибегают:
- Бросить таблетку на пол и сделать вид, что сейчас отберёшь.
Если вы будете насильно заталкивать таблетку, это только еще больше может вызвать сопротивление. Кинологи подсказывают, как поступить: необходимо сделать из лекарства очень ценный ресурс. Сыграйте на соревновательной мотивации: сделайте вид, что случайно бросаете на пол что-то очень вкусное и начните это искать. Питомец может включиться в игру и воспринять таблетку как добычу, трофей. В такой игре собака часто проглатывает лекарство, уже не анализируя вкус или запах.
«Но риски, конечно, существуют: однажды на полу будет не таблетка, а что-то действительно опасное. Поэтому такой приём имеет смысл использовать как разовый обходной манёвр», — пояснил кинолог.
- «Научить» команде, имитируя, что лакомство получает человек.
Риски: кинологи отмечают – если строить обучение только на принципе «делай как я», собака может закреплять и лишние, случайные движения человека, а не тот самый нужный сигнал. Приём годится, но как вспомогательный: можно показать на примере действие, а затем быстро поймать момент и отметить именно то поведение, которое вам нужно, и подкрепить его – бурно похвалить и выдать то самое лакомство.
- Отвернись и замри
«Важно: игнорирование работает только в моменте и только как отсутствие подкрепления. А ещё приём нужно обязательно сочетать с подкреплением альтернативы: питомец сел, успокоился – получил внимание и похвалу. Ещё важно отметить: если собака прыгает не ради внимания, а из-за тревоги, страха, игнорирование хозяина может лишь усилить стресс – питомец не поймёт, что происходит», – резюмировал Голубев.