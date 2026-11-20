20 ноября 2026, 16:24

Кинолог Голубев: кошачий корм опасен для собак

Фото: iStock/Kerkez

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что регулярное употребление кошачьего корма может навредить здоровью собак. Рационы для этих животных существенно различаются по составу, поэтому привычка питаться из чужой миски способна привести к проблемам с пищеварением и внутренними органами.





В беседе с RT специалист уточнил, что разовое поедание кошачьего корма обычно не представляет серьезной опасности. В некоторых случаях у собаки может возникнуть расстройство желудка из-за непривычной пищи.





«Корм для кошек — это не яд в прямом смысле. Если питомец случайно поест из миски кошки, вероятность того, что случится что-то плохое, не так велика. В редких случаях возможно расстройство желудка из-за непривычной пищи», — поделился он.

«Если собака регулярно ест корм для котов, у неё может возникнуть избыток некоторых компонентов, что создаёт повышенную нагрузку на организм. Последствия могут быть самыми неблагоприятными: это и риск панкреатита, и набор лишнего веса, и проблемы с почками и печенью», — перечислил Голубев.