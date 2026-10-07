Кинолог раскрыл неожиданные причины жадности собак к еде
Спешка во время еды часто встречается у собак, особенно у щенков, однако такая привычка может навредить здоровью питомца. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает Общественная Служба Новостей.
В большинстве случаев стремительное поглощение корма не связано с серьезными заболеваниями. Однако если собака, которая раньше ела спокойно, внезапно начала заглатывать пищу, это может быть тревожным признаком и требует проверки состояния здоровья.
У щенков торопливость во время еды нередко связана с особенностями роста: они еще не всегда способны контролировать чувство голода. Кроме того, привычка конкурировать за пищу может формироваться еще в помете. Щенкам приходится торопиться, чтобы первыми добраться до материнского соска, а позже — до миски. С возрастом такое поведение может исчезнуть самостоятельно.
Голубев призвал не считать жадность щенка к еде признаком постоянного голода. Норму корма необходимо рассчитывать с учетом возраста и породы.
Если собака продолжает быстро есть и во взрослом возрасте, следует исключить проблемы со здоровьем и несбалансированный рацион. При недостатке корма или питательных веществ питомец действительно может не наедаться.
На постоянное чувство голода также способны влиять некоторые заболевания и паразитарные инвазии, из-за которых организм теряет необходимые питательные вещества.
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