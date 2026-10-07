Кинолог раскрыл неожиданные причины жадности собак к еде

07 октября 2026, 15:38

Кинолог Голубев назвал причины повышенного аппетита у собак

Фото: istockphoto / Julia Suhareva

Спешка во время еды часто встречается у собак, особенно у щенков, однако такая привычка может навредить здоровью питомца. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает Общественная Служба Новостей.