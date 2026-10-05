Стилист назвала правила идеального базового свитера на осень 2026
Стилист Пелар:в беседе с «Радио 1» сообщила, что с цветом свитера этой осенью можно похулиганить.
«Верхняя одежда у большинства из нас довольно спокойная: черная, серая, бежевая, а свитер — прекрасная возможность добавить цвет именно к лицу. Он может быть и красный, и желтый, и насыщенно бирюзовый, и оттенка хурмы. А если хочется чего-то поспокойнее, то на помощь приходят винные оттенки, бордо, горький шоколад», — сказала она.
Эксперт назвала правила базового свитера:
- Он должен сочетаться хотя бы с тремя-четырьмя вашими «низами»: джинсами, брюками, юбкой.
- У него должна быть хорошая посадка: гораздо современнее выглядит полуприлегающий или немного свободный силуэт. Должно быть комфортно.
«Объемный свитер очень красиво работает на контрасте с более легким низом, например, шелковистой юбкой или с кружевом, струящимися брюками. Получается сочетание плотной и легкой фактуры, и за счет этого простой образ выглядит интересным. Если свитер покупается как рабочая, базовая вещь на несколько сезонов, я бы обязательно смотрела не только на красивый цвет, но и на качество трикотажа. Шерсть с кашемиром — самые благородные варианты», — дополнила Юлия.
По словам эксперта, при покупке свитера нельзя забывать про верхнюю одежду — они должны сочетаться.
«Бывает, покупаем прекрасный объемный свитер с огромными рукавами, а потом выясняется, что ни в одну нашу куртку и пальто эти рукава не помещаются. Поэтому, если есть возможность, примеряйте свитер сразу с верхней одеждой. Вам должно быть удобно двигать руками, ничего не должно собираться огромным комком в районе подмышек», — посоветовала Пелар.