«Отвлекся на несколько секунд»: Родителям рассказали, как не потерять ребенка в торговом центре

02 июня 2026, 11:32

Подполковник Туранов: дети боятся сотрудников полиции

Фото: iStock/Yanukit Raiva

Ежедневно в Москве сотрудники вневедомственной охраны патрулируют парки, скверы и торговые центры, где внимание всегда приковано к детям без сопровождения взрослых. Только за прошедший учебный год росгвардейцы нашли и вернули родителям более десяти потерявшихся ребят. Как наладить контакт с напуганным ребенком, почему не стоит пугать его полицией и какие простые правила помогут избежать беды?





Начальник отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Управления вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии подполковник полиции Сергей Туранов в беседе с «Радио 1» отметил, что в рамках обеспечения охраны общественного порядка на улицах города особое внимание уделяется детским, спортивным площадкам, паркам, скверам, торговым центрам.





«При этом безопасность начинается задолго до улицы. Одной из приоритетных задач является обеспечение безопасности учреждений образования. На них регулярно проводятся контрольно-практические тренировки для отработки взаимодействия групп задержания с администрациями и частными охранными организациями», — сказал он.

«Родители при воспитании детей пугают их сотрудниками правоохранительных органов: "Будешь плохо себя вести — дядя полицейский тебя заберет". Тем самым с детства закладывается образ полицейского в негативном ключе. Этот подход неправильный. В стрессовой ситуации, когда ребенок потерялся, задача наших сотрудников — как можно быстрее дать понять, что не стоит волноваться, что ему сейчас помогут, успокоить, отвлечь», — отметил собеседник.

Прямые рекомендации родителям:

Находясь совместно с ребенком в местах массового пребывания, не оставлять их одних, стараться не терять из вида, не отвлекаться на мобильные телефоны;

По возможности установить мобильное приложение по отслеживанию местоположения ребенка либо приобрести GPS-брелок;

Объяснить ребенку, как пользоваться номером 112;

Помочь выучить домашний адрес, телефоны, данные родителей;

Научить ребенка, к кому обращаться за помощью.

«Самая частая причина, по которой ребенок теряется в городе, — буквально несколько секунд, пока родитель отвлекся на телефон или разговор. Нужно научить своих детей обращаться за помощью к кассирам, сотрудникам охраны, а также объяснить, что не стоит бояться сотрудников полиции и Росгвардии — они являются теми, кто может помочь и защитить», — резюмировал Туранов.