Дети погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Пермском крае

Фото: istockphoto/z1b

В Пермском крае произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика на 112-м километре трассы Р-243 в направлении Ижевска. Жертвами аварии стали четыре человека, включая двоих детей, сообщили в оперативных службах. Ещё один ребёнок, находившийся в легковушке, получил травмы различной степени тяжести.



Тем временем в Москве на Варшавском шоссе у дома 142, корпус 2, произошло массовое ДТП. Как уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», инцидент привёл к затруднению движения в сторону центра. Водителям рекомендовали искать пути объезда.

На месте работали экстренные службы. Позднее движение на участке полностью восстановили.

Ранее ДТП с питбайком унесло жизнь подростка в Башкирии. Подробности выясняются.

Никита Кротов

