Дети погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Пермском крае

31 мая 2026, 21:30

Двое детей погибли в ДТП на подъезде к Ижевску

В Пермском крае произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика на 112-м километре трассы Р-243 в направлении Ижевска. Жертвами аварии стали четыре человека, включая двоих детей, сообщили в оперативных службах. Ещё один ребёнок, находившийся в легковушке, получил травмы различной степени тяжести.