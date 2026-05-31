Дети погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Пермском крае
В Пермском крае произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика на 112-м километре трассы Р-243 в направлении Ижевска. Жертвами аварии стали четыре человека, включая двоих детей, сообщили в оперативных службах. Ещё один ребёнок, находившийся в легковушке, получил травмы различной степени тяжести.
Тем временем в Москве на Варшавском шоссе у дома 142, корпус 2, произошло массовое ДТП. Как уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», инцидент привёл к затруднению движения в сторону центра. Водителям рекомендовали искать пути объезда.
На месте работали экстренные службы. Позднее движение на участке полностью восстановили.
Ранее ДТП с питбайком унесло жизнь подростка в Башкирии. Подробности выясняются.
