В РЖД озвучили, с какого возраста дети могут ездить в поездах без взрослых
С 1 июня 2026 года дети в возрасте от 10 до 16 лет получат возможность путешествовать на поездах без сопровождения взрослых по более чем 20 маршрутам. Об этом проинформировали в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
За юными пассажирами во время поездки будут следить начальник поезда и проводник. По прибытии ребенка передадут лицу, указанному в заявлении, которое необходимо подать в билетных кассах не менее чем за три дня до отправления.
Для посадки потребуются: документ, подтверждающий личность, оригинал и две копии заявления о перевозке (выдается в кассе), а также квитанция об оплате услуги. Ее стоимость составит 1500 рублей. Полный список направлений опубликован на официальном сайте компании. Услуга «Сопровождение детей» впервые стала доступна в 2013 году в поездах «Сапсан», добавили в организации.
