Дети массово говорят про 6-7: что означает этот мем и почему о нем важно знать взрослым?
Мем 6-7 заполнил школьные коридоры, соцсети и даже словари. Эту числовую фразу произносят только как «сикс севен» по-английски или «шесть семь» по-русски. Если человек говорит «шестьдесят семь», он сразу показывает, что не в теме. На вид это всего два числа. На деле за ними скрывается целый культурный феномен. Подробнее — в материале «Радио 1».
Что означает мем «сикс севен»6-7 — один из самых заметных интернет-мемов 2025 года. Фразу читают как «сикс севен» или «шесть семь». Она не имеет одного точного смысла. Чаще всего выражение передает неопределенность, иронию или служит шутливым ответом. Подростки используют его, чтобы уйти от прямого объяснения, поддержать разговор или просто создать эффект абсурда. Именно эта свобода значения сделала 6-7 популярным в сети и за ее пределами.
Откуда появился мем 6-7История мема 6-7, или сикс севен, началась в конце 2024 года. Толчок ему дала музыка. Американский рэпер Skrilla из Филадельфии сначала неофициально выложил трек Doot Doot (6 7) в декабре 2024 года. Официальный релиз состоялся 7 февраля 2025-го. В композиции артист несколько раз повторяет фразу 6-7 на фоне мощного битдропа. Именно этот фрагмент быстро запомнился слушателям и разошелся по соцсетям.
Новую жизнь шутке дал баскетболист LaMelo Ball. Его рост составляет 6 футов 7 дюймов, или около 2,01 метра. Пользователи TikTok заметили совпадение и начали ставить трек Skrilla на нарезки с его игрой. Так мем вышел за рамки музыкального контекста и прочно закрепился в спортивной среде. Дальше выражение стало жить своей жизнью. Его начали упоминать на пресс-конференциях WNBA. Затем шутка добралась и до NFL, где ее использовали во время празднования тачдаунов. К тренду присоединился даже Шакил О’Нил. Он снял ролик с отсылкой к мему и честно признался, что сам до конца не понимает его смысл. Окончательно вирусный статус мем получил весной 2025 года. 31 марта ютубер Кэм Уайлдер опубликовал видео с матча AAU. В кадре мальчик по имени Маверик Тревиллиан подошел к камере, крикнул six seven и показал узнаваемый жест руками. Ролик стремительно разлетелся по платформам. После этого за Мавериком закрепилось прозвище 67 Kid.
Почему мем Сикс Севен стал так популяренВо-первых, сработала сама фраза. Сикс севен звучит коротко, ритмично и цепко. Ее легко произнести, повторить и запомнить. Во-вторых, мем стал знаком для своих. В лингвистике такой маркер называют шибболетом. Он помогает быстро понять, кто в теме. Русскоязычные подростки быстро подхватили и английский вариант, и русскую форму. В-третьих, свою роль сыграл абсурдный юмор. Для поколения Альфа это не просто шутка, а привычный способ реакции на перегрузку информацией. Так называемый брейнрот стал языком эпохи постоянного шума. В-четвертых, тренд разогнали соцсети. Короткие ролики с криками, жестами и неожиданными сценами хорошо вписались в формат вертикального видео. Алгоритмы быстро выводили такие публикации в рекомендации. Аудитория смотрела их миллионами, после чего появлялись новые вариации мема.
Как выглядит жест Six SevenМем сикс севен трудно представить без фирменного движения руками. Именно оно делает шутку узнаваемой и превращает фразу в целый ритуал. Для начала нужно поднять обе ладони вверх и слегка расставить пальцы.
Затем руки поочередно двигаются вверх и вниз. Со стороны это выглядит так, будто человек сравнивает вес двух предметов. Например, словно держит в ладонях две бутылки или чаши весов. Поэтому этот знак и называют «взвешиванием ладонями». Такое движение используют каждый раз, когда звучат числа 6 и 7. Подходит и сочетание 67, и любая ситуация, где встречаются эти цифры по отдельности. Учитель называет страницу 67 — класс сразу кричит мем и повторяет знак. Если на часах 6:07 или 7:06, это тоже повод для шутки. Даже ценник с числом 67 может запустить ту же реакцию.