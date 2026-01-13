Перечислены неожиданные свойства болгарского перца
Диетологи Джинджер Халтин и Кара Лайдон уверены, что полезные свойства болгарского перца зависят от его цвета. Неожиданные свойства этих плодов они раскрыли в разговоре с HuffPost.
Халтин отметила, что все разновидности сладкого перца, независимо от окраски, богаты клетчаткой, антиоксидантами, витамином С, витамином А, калием, кальцием и фосфором. Однако у каждого перца есть свои особенности, которые зависят от степени зрелости. Например, диетолог утверждает, что зелёные перцы наименее спелые. В них больше хлорофилла, а также меньше углеводов и калорий, чем в более зрелых плодах.
Лайдон подчеркнула, что красный болгарский перец считается самым питательным. Поскольку он дольше созревает, в нём накапливается наибольшее количество антиоксидантов, а также витаминов С и А.
