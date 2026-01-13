Перечислены неожиданные свойства болгарского перца

13 января 2026, 13:09

Диетолог Лайдон: Красный перец является рекордсменом по количеству витаминов

Фото: iStock/adisa

Диетологи Джинджер Халтин и Кара Лайдон уверены, что полезные свойства болгарского перца зависят от его цвета. Неожиданные свойства этих плодов они раскрыли в разговоре с HuffPost.