23 июля 2025, 14:28

Фото: iStock/Perseomed

В четверг, 24 июля, ожидается новолуние, которое до 29-го будет проверять на устойчивость все знаки зодиака. Могут прийти новости, назреть продолжения переговоров. Возможно, придётся заняться согласованием планов или подготовкой документа, проконтролировать детей. От том, что сулит завтрашний день каждому знаку зодиака, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта — 19 апреля)

Телец (20 апреля — 20 мая) Близнецы (21 мая — 20 июня) Рак (21 июня — 22 июля)

Лев (23 июля — 22 августа) Дева (23 августа — 22 сентября) Весы (23 сентября — 22 октября)

Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец (22 ноября — 21 декабря) Козерог (22 декабря — 19 января) Водолей (20 января — 18 февраля) Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Овен (21 марта — 19 апреля)



Телец (20 апреля — 20 мая)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Рак (21 июня — 22 июля)



Фото: iStock/Surasak Suwanmake



Лев (23 июля — 22 августа)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Весы (23 сентября — 22 октября)



Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew



Козерог (22 декабря — 19 января)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)