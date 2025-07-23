Овны могут угодить в конфликт, Рыбам грозят финансовые потери: гороскоп на 24 июля для всех знаков зодиака
В четверг, 24 июля, ожидается новолуние, которое до 29-го будет проверять на устойчивость все знаки зодиака. Могут прийти новости, назреть продолжения переговоров. Возможно, придётся заняться согласованием планов или подготовкой документа, проконтролировать детей. От том, что сулит завтрашний день каждому знаку зодиака, читайте в материале «Радио 1».
Овен (21 марта — 19 апреля)
В этот день дела могут двигаться не так быстро, как хотелось бы, но лучше не торопить события. Утром возможны небольшие корректировки планов. В общении Овнам следует избегать резких слов, особенно с конфликтными людьми. Во второй половине дня удастся решить давние задачи. Финансовая ситуация стабильна, не рискуйте с тратами.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Четверг следует посвятить постановке новых целей, но не предпринимать активные шаги. Рабочие дела потребуют внимания к деталям — не упускайте мелочи. В отношениях с близкими действуйте мягко, без резких заявлений. Финансы под контролем, но крупные покупки лучше не делать. Вечером полезно прогуляться на свежем воздухе.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Близнецам на работе следует избегать поспешных решений. В личной жизни возможны приятные изменения или новости. Финансовая сфера без сюрпризов, но контролируйте расходы. Во второй половине дня найдётся время для небольшого путешествия.
Рак (21 июня — 22 июля)
В четверг лучше заняться делами, которые приносят спокойствие. На работе не будет проблем, если действовать без спешки. Важно следить за речью — одно неловкое слово может вызвать недопонимание. Финансы стабильны, но исключите импульсивные покупки. Во второй половине дня следует сменить обстановку.
Лев (23 июля — 22 августа)
Этот день подходит для творческих проектов. Прислушайтесь к интуиции, она подскажет правильные решения. Возможны неожиданные звонки или новости, которые повлияют на планы. В отношениях не спешите с выводами, пусть всё идёт своим чередом. Финансовая ситуация стабильная, но без резких движений.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Для Дев важно правильно расставить приоритеты, иначе рискуете потратить силы на мелкие дела. В личной жизни возможны спокойные, но значимые разговоры. Финансы под контролем, если удержите себя от спонтанных трат. Во второй половине дня займитесь чем-то приятным.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Рабочие дела пойдут лучше, если заранее составите план. В отношениях может появиться желание обсудить важные вопросы, но выберете подходящий момент. Покупки лучше отложить.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
День будет насыщенным, но не перегружайте себя задачами. В отношениях важно сохранять терпение и не торопиться с выводами. Финансы стабильны, но воздержитесь от незапланированных покупок. Во второй половине дня будет возможность закрыть старый вопрос.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
В первой половине дня энергии будет больше — используйте её для продуктивных дел. На работе могут поступить неожиданные предложения, будьте открыты для них. В личной сфере также важна открытость и доброжелательность. Финансовая ситуация спокойная, но избегайте ненужных трат. Вечером лучше провести время с близкими.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В четверг рабочие вопросы могут потребовать быстрого реагирования, поэтому будьте собраны. В отношениях сохраняйте спокойствие. Финансы — без резких изменений, но планирование бюджета будет нелишним. После обеда отдохните.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Рабочие дела порадуют неожиданной поддержкой или предложением. В отношениях полезно проявить инициативу. Финансовые вопросы пока лучше оставить. Вечером займитесь творчеством или тем, что стимулирует умственную активность.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Четверг стоит посвятить делам, которые приносят внутреннюю гармонию. В работе займитесь анализом или уточнением деталей. В личной жизни действуйте мягко, избегайте резких слов. С финансами будет всё в порядке, если не поддаваться импульсивным тратам. Во второй половине дня захочется тишины и спокойствия — дайте себе отдохнуть.