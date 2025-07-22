Психолог перечислил техники, которые помогут расслабиться после работы

22 июля 2025, 16:30

Психолог Цветков: расслабить мозг после работы поможет природа

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Современная жизнь зачастую напряженная и суетливая. Работа, дела, личные проблемы могут негативно сказываться на нашем физическом и психическом состоянии. Поэтому, по рекомендациям специалистов, нужно уметь расслабляться.





Психолог Роман Цветков в беседе с «Радио 1» рассказал о техниках, которые помогут расслабить мозг после серьезной умственной нагрузки.





«Кто-то идет в фитнес, толкает штангу, и это ему не помогает. А кто-то просто сидит в позе «Лотоса» 15 минут в день, и представляет себя на волнах. Есть такой механизм в психологии: становишься на лыжи, закрываешь глаза, представляешь снег и по горкам скачешь. В этот момент у человека включаются зеркальные нейроны, и мозг воспринимает, что он, правда, релаксировал и получал нужные гормоны радости. Это уже медитация», — объяснил он.

«Это полнейший релакс, и стойкость человека будет увеличиваться за счет того, что он отдыхает, получает удовольствие, поддерживая свое здоровье. Можно просто пойти в лес, разжечь с друзьями костер, поиграть на гитаре. Только природа может разгрузить нас, спасти от городских инфразвуков, которые совпадают с колебаниями наших внутренних органов. Нужно спасаться природой», — пояснил психолог.