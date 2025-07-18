Психолог рассказала, как отличить депрессию от обычного недомогания

18 июля 2025, 18:41

Психолог Габерштейн: симптомы депрессии длятся более двух недель

Фото: iStock/ilona titova

Зачастую, ощущая усталость или внутреннее недомогание, мы начинаем думать, что войдем в это состояние надолго. Тут, конечно, на ум приходит слово «депрессия», но так ли все просто с научной точки зрения?





Психолог Юлия Габерштейн в беседе с «Радио 1» заявила, что свое внутреннее состояние следует отслеживать по конкретным симптомам.





«Если замечается снижение настроения, сонливость, если вы, например, проспали 8 часов, а утром проснулись и не хотите вставать, то это уже звоночки. Если нет желания выполнять обычные дела, которые вы любили раньше. Если есть тоскливость, не хочется никого видеть, то важно предпринимать действия», — сказала она.

«А если вы, например, чувствуете себя нехорошо, но понимаете, что это из-за недосыпа, то отоспитесь, отдохните и восстановите силы. Скорее всего, тут просто недомогание и нехватка внутреннего ресурса», — заключила Габерштейн.