Психолог рассказала, как отличить депрессию от обычного недомогания
Психолог Габерштейн: симптомы депрессии длятся более двух недель
Зачастую, ощущая усталость или внутреннее недомогание, мы начинаем думать, что войдем в это состояние надолго. Тут, конечно, на ум приходит слово «депрессия», но так ли все просто с научной точки зрения?
Психолог Юлия Габерштейн в беседе с «Радио 1» заявила, что свое внутреннее состояние следует отслеживать по конкретным симптомам.
«Если замечается снижение настроения, сонливость, если вы, например, проспали 8 часов, а утром проснулись и не хотите вставать, то это уже звоночки. Если нет желания выполнять обычные дела, которые вы любили раньше. Если есть тоскливость, не хочется никого видеть, то важно предпринимать действия», — сказала она.
По словам эксперт, подобное состояние, длящееся более двух недель, свидетельствует о возможной депрессии, однако за диагнозом стоит обратиться к специалисту.
«А если вы, например, чувствуете себя нехорошо, но понимаете, что это из-за недосыпа, то отоспитесь, отдохните и восстановите силы. Скорее всего, тут просто недомогание и нехватка внутреннего ресурса», — заключила Габерштейн.