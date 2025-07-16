Эксперт предупредила о негативном влиянии алкоголя на сон
Биохакер Молоствова: алкоголь негативно влияет на сон, память и общительность
Алкоголь оказывает глубокое негативное влияние на человеческий мозг, ухудшает качество сна и запоминание новой информации. Об этом предупредила эксперт по биохакингу Мария Молоствова.
Эксперт отметила, что алкоголь способствует быстрому засыпанию, однако качество сна ухудшается.
«Если вы думаете, что алкоголь поможет вам крепче спать, вы сильно заблуждаетесь. Он разрушает структуру сна и может привести к частым пробуждениям, что негативно скажется на вашем состоянии на следующий день», — пояснила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.
Она добавила, что расстройства быстрого сна из-за алкоголя могут привести к ухудшению памяти.
По словам эксперта, не стоит употреблять алкоголь непосредственно перед сном и в ночное время.