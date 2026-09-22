«Ожоги на бронхах»: Пульмонолог объяснил, что защищает ребёнка от заболеваний дыхательной системы

22 сентября 2026, 11:58

Врач Будинский: от заболеваний легких детей спасут прививки и воздух в доме

Фото: iStock/Silver Place

Целый комплекс мер, которые многие родители недооценивают или считают второстепенными, способен заметно снизить риск развития серьёзных заболеваний у детей. Речь идёт не только о медицинских процедурах, но и о повседневных привычках и условиях, в которых растёт ребёнок.





Врач-пульмонолог Роман Будинский в беседе с «Радио 1» заявил, что вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, контроль влажности воздуха и отказ от курения в присутствии детей — меры, способные существенно снизить риск заболеваний дыхательной системы у детей.





«Прививки — это то, что защищает конкретного пациента и защищает всю популяцию. Я настаиваю на том, что вакцинироваться нужно», — сказал он.

«Никотин выделяется с дыханием в течение двух-трёх часов после курения. А никотин и смолы, которые выделяются, — как наждачкой по слизистым. Это бронхи, это ожоги на них, что приводит к хроническому воспалению», — объяснил Будинский.