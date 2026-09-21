«Волшебная таблетка»: Пульмонолог рассказал о лечении астмы и восстановлении после ковида
Современная медицина пока не располагает средством, способным раз и навсегда избавить человека от тяжёлого хронического заболевания, однако уже существующие методы терапии позволяют существенно изменить качество жизни пациентов — вплоть до возвращения к привычной повседневности. При этом специалисты напоминают: в острых ситуациях решающее значение имеют своевременные действия окружающих и доступность необходимых препаратов, а универсальных рекомендаций для сложных случаев не существует — подход должен быть индивидуальным.
Врач-пульмонолог Роман Будинский в беседе с «Радио 1» отметил, что современные генно-инженерные препараты позволяют даже тяжело больным детям с бронхиальной астмой жить без ограничений.
«В настоящее время пока что волшебной таблетки, чтобы взять и выпить и излечить бронхиальную астму, нет. Но наука движется, и, глядишь, в каком-то обозримом будущем она появится», — сказал он.
Тем не менее, по словам эксперта, сегодня есть очень хорошие современные средства для базисной, ежедневной терапии. А целая плеяда генно-инженерных препаратов, работающих на глубоком молекулярном уровне, позволяет даже пациентам с тяжёлой астмой, которые раньше плохо жили и иногда не могли ходить в школу, нормализовать свою жизнь.
«Надо помнить о том, что при приступе удушья в положении лёжа обычно становится тяжелее. Обычно пациенты сами принимают сидячее положение с упором на руки, что позволяет им более легко переносить это состояние. Если ингалятора под рукой нет, значительную помощь без лекарств оказать не получится. Прежде всего нужно вызвать скорую и максимально улучшить приток воздуха: открыть окна, посадить ребёнка у окна», — пояснил пульмонолог.
Он добавил, что всех пациентов с бронхиальной астмой обязательно обучают: ингаляторы для купирования приступа должны быть всегда.
Что касается коронавирусной инфекции, врач отметил, что она задействует многие органы и системы, а потому и осложнений может быть множество — от манифестации хронических заболеваний до фибротических явлений.
«Здесь всё-таки та ситуация, когда нужно разговаривать с конкретным пациентом по конкретному вопросу. Единых общих рекомендаций, кроме закаливания и ОФК, дать невозможно», — заключил Будинский.