«Волшебная таблетка»: Пульмонолог рассказал о лечении астмы и восстановлении после ковида

21 сентября 2026, 18:33

Врач Будинский: генно-инженерные препараты помогают людям с тяжелой астмой

Фото: iStock/Stephane Bureau du Colombier

Современная медицина пока не располагает средством, способным раз и навсегда избавить человека от тяжёлого хронического заболевания, однако уже существующие методы терапии позволяют существенно изменить качество жизни пациентов — вплоть до возвращения к привычной повседневности. При этом специалисты напоминают: в острых ситуациях решающее значение имеют своевременные действия окружающих и доступность необходимых препаратов, а универсальных рекомендаций для сложных случаев не существует — подход должен быть индивидуальным.





Врач-пульмонолог Роман Будинский в беседе с «Радио 1» отметил, что современные генно-инженерные препараты позволяют даже тяжело больным детям с бронхиальной астмой жить без ограничений.





«В настоящее время пока что волшебной таблетки, чтобы взять и выпить и излечить бронхиальную астму, нет. Но наука движется, и, глядишь, в каком-то обозримом будущем она появится», — сказал он.

«Надо помнить о том, что при приступе удушья в положении лёжа обычно становится тяжелее. Обычно пациенты сами принимают сидячее положение с упором на руки, что позволяет им более легко переносить это состояние. Если ингалятора под рукой нет, значительную помощь без лекарств оказать не получится. Прежде всего нужно вызвать скорую и максимально улучшить приток воздуха: открыть окна, посадить ребёнка у окна», — пояснил пульмонолог.

«Здесь всё-таки та ситуация, когда нужно разговаривать с конкретным пациентом по конкретному вопросу. Единых общих рекомендаций, кроме закаливания и ОФК, дать невозможно», — заключил Будинский.